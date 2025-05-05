Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Forged With Steele

En Garde!

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 18vom 05.05.2025
En Garde!

En Garde!Jetzt kostenlos streamen

Forged With Steele

Folge 18: En Garde!

21 Min.Folge vom 05.05.2025Ab 12

Alec schmiedet ein Rapier, das direkt aus dem Duell-Arsenal eines Adligen der Renaissance stammen könnte. Die Klinge stellt die Fähigkeiten des jungen Schmieds auf die Probe.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Forged With Steele
Kabel Eins Doku
Forged With Steele

Forged With Steele

Alle 1 Staffeln und Folgen