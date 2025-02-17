Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 7vom 17.02.2025
Folge 7: Gruß aus dem Norden

21 Min.Folge vom 17.02.2025Ab 12

In seiner Schmiede in Norwich stellt Alec Steele mit seinen bemerkenswerten Fähigkeiten, die er im Laufe einer Dekade erworben hat, Waffen her, die eine entscheidende Rolle in den legendärsten Schlachten der Geschichte gespielt haben. In dieser Folge fertigt er eine Wikinger-Streitaxt an.

