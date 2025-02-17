Forged With Steele
Folge 7: Gruß aus dem Norden
21 Min.Folge vom 17.02.2025Ab 12
In seiner Schmiede in Norwich stellt Alec Steele mit seinen bemerkenswerten Fähigkeiten, die er im Laufe einer Dekade erworben hat, Waffen her, die eine entscheidende Rolle in den legendärsten Schlachten der Geschichte gespielt haben. In dieser Folge fertigt er eine Wikinger-Streitaxt an.
Genre:Dokumentation, Krieg
Produktion:GB, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Studios International GmbH