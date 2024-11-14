Forsthaus Rampensau
Folge 7: Die Allianzen brechen
78 Min.Folge vom 14.11.2024Ab 12
Jazz Gitti & Carmen müssen im Raus-Rein-Spiel eine ruhige Kugel schieben, um gegen Sarah & Stefan zu brillieren. Eine Allianz droht zu brechen. Max plaudert über die gemeinsame, intime Vergangenheit und bringt das Fass bei Zoe zum Überlaufen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Forsthaus Rampensau
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow, Reality
Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ATV
Enthält Produktplatzierungen