Forsthaus Rampensau
Folge 8: Fluchen für Fortgeschrittene
86 Min.Ab 12
In Kärnten kochen die Emotionen hoch. Patrick & Natascha müssen gegen Roland & Dominic ins Rein-Raus-Spiel. Unfair, wie manche finden. Zoe bekriegt sich weiter mit Paloma & Nadja – die Folge sind jede Menge Tränen und laute Schimpftiraden.
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow, Reality
Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ATV
Enthält Produktplatzierungen