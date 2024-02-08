Forsthaus Rampensau Germany
Folge 6: Die Masken fallen
99 Min.Folge vom 08.02.2024Ab 12
Die Nerven liegen blank. Im Spiel Wer hat was über wen gesagt? erfahren unsere Rampensäue, was sie wirklich voneinander halten. Auch eine feuchtfröhliche Poolparty sorgt für noch mehr Zündstoff im Forsthaus. Bedeutet eine Verletzung das frühzeitige Aus für ein Team?
Forsthaus Rampensau Germany
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Madame Zheng Production GmbH