Forsthaus Rampensau Germany

Staffel 2Folge 12vom 04.01.2025
Folge 12: Ein trauriges Geständnis

49 Min.Folge vom 04.01.2025Ab 12

Nach den Vorfällen beim Rein-Raus-Spiel ist die Stimmung bei Dodi gedrückt. Ihr Göttergatte hingegen albert ausgelassen herum. Droht da etwa Ärger im Paradies? Beim Blinde-Kuh-Spiel müssen die Rampensäue einen Strom-Parcours durchqueren. Welches Team kann sich vor dem Absägen retten? Außerdem schockt Melody mit einem traurigen Geständnis...

