Forsthaus Rampensau Germany
Folge 14: Rauchfreier Lagerkoller
50 Min.Ab 12
Das rauchfreie Forsthaus schlägt seinen Bewohner:innen auf die Gemüter. Besonders Carina und Ginger macht der Nikotin-Entzug schwer zu schaffen. Jona und Micha bekommen die Macht vom Forstamt verliehen: Sie dürfen zwei Zigaretten verteilen. Für wen werden sie sich entscheiden? Am Abend muss ein Couple das Forsthaus verlassen...
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Madame Zheng Production GmbH