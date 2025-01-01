Zum Inhalt springenBarrierefrei
Forsthaus Rampensau Germany

Bittere Tränen beim ersten großen Absägen

Bittere Tränen beim ersten großen Absägen

Folge 7: Bittere Tränen beim ersten großen Absägen

48 Min.Ab 12

Vorherigen Absprachen zum Trotz entpuppt sich das erste große Absägen für Noella und Melody als schockierende Überraschung. Zwischen Béla und Marvin kommt es zum Streit und Gina beschuldigt Melody, sie absichtlich am Kühlschrank verletzt zu haben... Außerdem steht der erste Auszug an: Wer verliert das Rein-raus-Spiel?

