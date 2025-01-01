Bittere Tränen beim ersten großen AbsägenJetzt kostenlos streamen
Forsthaus Rampensau Germany
Folge 7: Bittere Tränen beim ersten großen Absägen
48 Min.Ab 12
Vorherigen Absprachen zum Trotz entpuppt sich das erste große Absägen für Noella und Melody als schockierende Überraschung. Zwischen Béla und Marvin kommt es zum Streit und Gina beschuldigt Melody, sie absichtlich am Kühlschrank verletzt zu haben... Außerdem steht der erste Auszug an: Wer verliert das Rein-raus-Spiel?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Forsthaus Rampensau Germany
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Madame Zheng Production GmbH