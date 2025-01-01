Forsthaus Rampensau Germany
Folge 9: Die Stimmung kippt
47 Min.Ab 12
Wer wild feiern kann, kann auch spielen - oder nicht? Melody und Ginger lassen den Tag heiter ausklingen und stoßen damit auf Unverständnis ihrer Teampartner:innen. Die Oberförster-Wahl bringt eine böse Überraschung mit sich und die Stimmung zwischen Emmy und Cosimo droht zu kippen...
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Madame Zheng Production GmbH