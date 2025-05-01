Frank - der Weddingplaner
Folge 29: Lars & Christian
45 Min.Ab 6
Eigentlich wollte Lars Rieke (29) seinem Schatz Christian (28) bereits letztes Jahr einen Heiratsantrag machen. Er bastelte Kreuzworträtsel, die jede Woche verschickt werden sollten. Der Lösungssatz sollte den Heiratsantrag ergeben. Da Christian in dieser Phase sehr mit Problemen beschäftigt war, schob Lars sein Vorhaben auf. Doch jetzt will er einen neuen Versuch starten ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Frank - der Weddingplaner
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH