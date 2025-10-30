Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
fRaNkEnHoUsE - Renovieren statt kapitulieren

Die Treppe ins Nirgendwo

HGTVStaffel 1Folge 2vom 30.10.2025
Die Treppe ins Nirgendwo

Die Treppe ins NirgendwoJetzt kostenlos streamen

fRaNkEnHoUsE - Renovieren statt kapitulieren

Folge 2: Die Treppe ins Nirgendwo

44 Min.Folge vom 30.10.2025

Ein Paar lebt seit Jahren in einem Haus, das noch immer die Spuren seiner Zeit als Junggesellenbude trägt. Mit kuriosen Details wie einer Treppe, die buchstäblich ins Leere führt, ist es höchste Zeit für eine grundlegende Veränderung. Mike und Denese übernehmen die Aufgabe, aus dem skurrilen Durcheinander einen eleganten, zeitgemäßen Wohnraum zu schaffen, der endlich zu beiden passt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

fRaNkEnHoUsE - Renovieren statt kapitulieren
HGTV
fRaNkEnHoUsE - Renovieren statt kapitulieren

fRaNkEnHoUsE - Renovieren statt kapitulieren

Alle 1 Staffeln und Folgen