fRaNkEnHoUsE - Renovieren statt kapitulieren
Folge 2: Die Treppe ins Nirgendwo
44 Min.Folge vom 30.10.2025
Ein Paar lebt seit Jahren in einem Haus, das noch immer die Spuren seiner Zeit als Junggesellenbude trägt. Mit kuriosen Details wie einer Treppe, die buchstäblich ins Leere führt, ist es höchste Zeit für eine grundlegende Veränderung. Mike und Denese übernehmen die Aufgabe, aus dem skurrilen Durcheinander einen eleganten, zeitgemäßen Wohnraum zu schaffen, der endlich zu beiden passt.
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.