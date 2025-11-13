fRaNkEnHoUsE - Renovieren statt kapitulieren
Folge vom 13.11.2025: Es werde Licht!
44 Min.Folge vom 13.11.2025
Für ihren Ruhestand ist ein Ehepaar in ein Haus gezogen, das durch merkwürdige Umbauten kaum noch Charme versprüht. Besonders ein Anbau im Obergeschoss nimmt den Räumen im Erdgeschoss das Licht. Mike und Denese nehmen sich der Herausforderung an, die Wohnbereiche heller und freundlicher zu gestalten. Ziel ist es, ein Haus zu schaffen, das dem Paar als dauerhaftes Zuhause dient.
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.