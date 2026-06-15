Frieda - Mit Feuer und Flamme
Folge 22: Neue Freunde (2)
23 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12
Frieda ist besorgt wegen Ottos Diabetes und überzeugt ihn endlich, sich einen Insulinsensor implantieren zu lassen. Währenddessen werden Yvonne die Räumlichkeiten ihres Nagelstudios gekündigt. Georg und Anna versuchen, ihr zu helfen - bis Mirko sie auf die rettende Idee bringt und Yvonne ein mobiles Nagelstudio ins Leben ruft.
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Frieda - Mit Feuer und Flamme
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: SAT.1 & © Season 1: SAT.1.