Frieda - Mit Feuer und Flamme
Folge 25: Das Date (1)
23 Min.Folge vom 17.06.2026Ab 12
Trotz Cornelias und Urs' Warnung, berufliches und privates nicht zu vermischen, lädt Felix Frieda zur Feier über die bestandene Prüfung zum Essen ein. Bei dem Dinner knistert es deutlich und es kommt sogar zum Kuss. Währenddessen wird Mirko im Streit von Andrea vor die Tür gesetzt und kommt bei Jonathan unter.
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Frieda - Mit Feuer und Flamme
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: SAT.1 & © Season 1: SAT.1.