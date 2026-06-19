Zu dir oder zu mir? (2)Jetzt kostenlos streamen
Frieda - Mit Feuer und Flamme
Folge 30: Zu dir oder zu mir? (2)
23 Min.Folge vom 19.06.2026Ab 12
Frieda ist unsicher, ob sie Felix' Angebot, mit Pippa zu ihm zu ziehen, annehmen soll. Erst als Otto ihr gesteht, dass er gern weiterhin mit ihnen zusammenwohnen möchte, muss sie Felix schweren Herzens absagen. Als Andrea Mirko verspricht, an sich und ihrer Beziehung zu arbeiten, weiß er nicht, ob das langfristig etwas zwischen ihnen ändern wird.
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Frieda - Mit Feuer und Flamme
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: SAT.1 & © Season 1: SAT.1.