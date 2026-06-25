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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Lass uns reden (1)

JoynStaffel 1Folge 37vom 25.06.2026
Lass uns reden (1)

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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Folge 37: Lass uns reden (1)

23 Min.Folge vom 25.06.2026Ab 12

Otto vernachlässigt seine Diabetes-Diät, weil er glaubt, dass Frieda nicht dauerhaft in Liebitz bleiben wird. Als er sich Vitus anvertraut, gerät er in Unterzucker. Frieda eilt zu Hilfe und versichert ihm, dass sie hierbleiben wird. Währenddessen gesteht Julius Pippa nach einer missglückten romantischen Aktion seine Liebe, wovon Pippa völlig überfordert ist.

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