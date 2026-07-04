Frieda - Mit Feuer und Flamme
Folge 42: Es hat gefunkt (2)
23 Min.Folge vom 04.07.2026Ab 12
Phillip wird zum neuen Staffelführer der Freiwilligen Feuerwehr gewählt, woraufhin Otto nichts mehr mit der Feuerwehr zu tun haben will. Doch ohne Otto fühlt sich Phillip der Aufgabe nicht gewachsen und er sucht die Aussprache. Als Mirko Frieda beim Lernen für die Feuerwehrprüfung unterstützt, knistert es zwischen ihnen, bis Felix hereinplatz und Frieda das Gebuhle der beiden Männer zu viel wird.
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Frieda - Mit Feuer und Flamme
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Joyn & © Season 1: JOYN & © Season 1: SAT.1