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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Theorie mit Hindernissen (2)

SAT.1Staffel 1Folge 44vom 04.07.2026
Theorie mit Hindernissen (2)

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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Folge 44: Theorie mit Hindernissen (2)

22 Min.Folge vom 04.07.2026Ab 12

Kurz vor der theoretischen Feuerwehrprüfung möchte Phillip sich mit Otto versöhnen, doch die Zeit wird immer knapper. Als Otto sich endlich erweicht, eilt Phillip los. Als Frieda mitbekommt, dass Georg sich wieder einmal in ihr Liebesleben einmischt, weiht sie Mirko ein und sie erteilen Georg gemeinsam eine Lektion.

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