Theorie mit Hindernissen (2)Jetzt kostenlos streamen
Frieda - Mit Feuer und Flamme
Folge 44: Theorie mit Hindernissen (2)
22 Min.Folge vom 04.07.2026Ab 12
Kurz vor der theoretischen Feuerwehrprüfung möchte Phillip sich mit Otto versöhnen, doch die Zeit wird immer knapper. Als Otto sich endlich erweicht, eilt Phillip los. Als Frieda mitbekommt, dass Georg sich wieder einmal in ihr Liebesleben einmischt, weiht sie Mirko ein und sie erteilen Georg gemeinsam eine Lektion.
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Frieda - Mit Feuer und Flamme
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: SAT.1 & © Season 1: SAT.1.