Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Frieda - Mit Feuer und Flamme

Bangen um Otto (1)

JoynStaffel 1Folge 49vom 04.07.2026
Bangen um Otto (1)

Bangen um Otto (1)Jetzt kostenlos streamen

Frieda - Mit Feuer und Flamme

Folge 49: Bangen um Otto (1)

23 Min.Folge vom 04.07.2026Ab 12

Frieda bemerkt nach der gemeinsamen Nacht mit Mirko, dass Otto verschwunden ist. Als die Freiwillige Feuerwehr ihn findet, schwebt er in Lebensgefahr und kommt ins Krankenhaus, wo Mirko Frieda zur Seite steht. Felix wird von Cornelia unter Druck gesetzt. Findet er kein geeignetes Grundstück für die neue Fleischfabrik, wird sie den Kredit seiner Mutter kündigen und er damit sein Haus verlieren.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Frieda - Mit Feuer und Flamme
Joyn
Frieda - Mit Feuer und Flamme

Frieda - Mit Feuer und Flamme

Alle 1 Staffeln und Folgen