Frieda - Mit Feuer und Flamme
Folge 49: Bangen um Otto (1)
23 Min.Folge vom 04.07.2026Ab 12
Frieda bemerkt nach der gemeinsamen Nacht mit Mirko, dass Otto verschwunden ist. Als die Freiwillige Feuerwehr ihn findet, schwebt er in Lebensgefahr und kommt ins Krankenhaus, wo Mirko Frieda zur Seite steht. Felix wird von Cornelia unter Druck gesetzt. Findet er kein geeignetes Grundstück für die neue Fleischfabrik, wird sie den Kredit seiner Mutter kündigen und er damit sein Haus verlieren.
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Frieda - Mit Feuer und Flamme
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Joyn & © Season 1: JOYN & © Season 1: SAT.1