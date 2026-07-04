Friends
Folge 1: Das Zeichen
22 Min.Folge vom 04.07.2026
Da Rachel in Las Vegas von Ross einen Schnurrbart, der nicht mehr abzuwaschen ist, aufgemalt bekommen hat, geht sie nicht mehr aus ihrem Zimmer. Nachdem sie mit Ross jedoch einige Flaschen geleert hat, bessert sich ihre Stimmung und sie stimmt Ross sogar zu, ihn zu heiraten. Monica und Chandler sind zu derselben Idee gelangt, da sie beim Würfelspiel Glück gehabt haben. Vor der Hochzeitskapelle treffen sich dann die Heiratswilligen ...
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Friends
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Genre:Sitcom
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-10: Warner Bros. Entertainment GmbH