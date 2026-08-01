Friends
Folge 17: Verteidigung im Kopf
21 Min.Folge vom 01.08.2026
Zum Valentinstag nehmen sich Monica und Chandler etwas Besonderes vor: Sie wollen sich nur Selbstgebasteltes schenken! Leider kann Chandler nicht basteln, was sich aber nicht als allzu gravierend herausstellt, da Monica den Valentinstag sowieso vergisst. Ross erklärt Phoebe und Rachel währenddessen, dass die Kunst der Selbstverteidigung im Kopf beginnt. Man müsse mit dem Bewusststein, auch Unagi genannt, arbeiten, um einen Überraschungsangriff abwehren zu können ...
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Friends
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Genre:Sitcom
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-10: Warner Bros. Entertainment GmbH