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Zimmer gesucht

sixxStaffel 6Folge 3vom 04.07.2026
Zimmer gesucht

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Folge 3: Zimmer gesucht

21 Min.Folge vom 04.07.2026

Chandler und Monica wollen nun endlich zusammenziehen und überlegen bereits, wie sie Rachels Zimmer neu einrichten können. Doch dazu muss Rachel erst einmal eine neue Bleibe finden. Ross bietet ihr sofort an, bei ihm einzuziehen. Er bekräftigt auch, dass diesem Angebot rein freundschaftliche Motive zu Grunde liegen! Joey ist unterdessen auf der Suche nach einem neuen Mitbewohner und guckt sich alle weiblichen Bewerber genauestens an ...

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