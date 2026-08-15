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Die Kekskrise

sixxStaffel 7Folge 1vom 15.08.2026
Die Kekskrise

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Folge 1: Die Kekskrise

21 Min.Folge vom 15.08.2026

Chandler muss seit Kurzem eine Brille tragen, aber niemandem fällt dies auf! Zudem ist die Sehhilfe auch noch umständlich, da sie immer wieder beschlägt. Als er mit Monicas Vater in die Sauna geht, sieht er plötzlich fast gar nichts mehr und setzt sich aus Versehen auf dessen Schoß ... Monica hat währenddessen den Ehrgeiz entwickelt, eine richtig gute Plätzchenbäckerin zu werden. Dazu bittet sie Phoebe um das Rezept ihrer Oma, die die "weltbesten" Plätzchen backen konnte ...

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