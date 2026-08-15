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Das Hochzeitslied

sixxStaffel 7Folge 23vom 15.08.2026
Das Hochzeitslied

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Folge 23: Das Hochzeitslied

21 Min.Folge vom 15.08.2026

Monica und Chandler beschließen, ihre Verlobung zusammen mit ihren Freunden im Plaza Hotel mit Champagner zu begießen. Die fröhliche Stimmung steckt auch Rachel und Ross an: So kommt es, dass beide in der Eingangshalle des Hotels zu einem sexuellen Stelldichein landen - allerdings ohne Bedingungen! Als Monica sie dabei entdeckt, ist sie außer sich vor Wut. Sie unterstellt Rachel Eifersucht und Geltungsdrang und will ihr nun mithilfe von Ross den Wind aus den Segeln nehmen.

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