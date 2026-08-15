Friends
Folge 24: Rachel liebt es heiß
21 Min.Folge vom 15.08.2026
Als Joey unter Rachels Bett ein Erotik-Buch findet, nutzt er jede Gelegenheit, um sich über sie lustig zu machen. Sogar Ross erfährt davon. Wütend beschließt Rachel, Joey mit seinen eigenen Waffen zu schlagen. Inzwischen hat Monica entdeckt, dass ihre Eltern das ganze Geld, das für die Hochzeit geplant war, für ihr Strandhaus ausgegeben haben. Darauf entscheidet Chandler, seine Ersparnisse aufzulösen, um seiner enttäuschten Monica doch noch ihre Traumhochzeit zu verschaffen.
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Friends
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Genre:Sitcom
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-10: Warner Bros. Entertainment GmbH