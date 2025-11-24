Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage

Da kommt noch was

SAT.1Staffel 1Folge 8
Joyn Plus
Da kommt noch was

Da kommt noch wasJetzt ohne Werbung streamen

Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage

Folge 8: Da kommt noch was

24 Min.Ab 12

SAT.1 hat eine große Pressekonferenz zum Start von Annettes Comedyserie einberufen. Auf dem Weg dorthin erreicht Annette ein Anruf aus dem Heim. Ihre Mutter Gabriele hatte einen Zusammenbruch. Annette überlegt daraufhin, ob sie nun zu ihrer Mutter oder zur Pressekonferenz fahren soll. Am Ende trifft sie eine folgenschwere Entscheidung.

Alle Staffeln im Überblick

Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage
SAT.1
Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage

Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage

Alle 1 Staffeln und Folgen