Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage
Folge 8: Da kommt noch was
24 Min.Ab 12
SAT.1 hat eine große Pressekonferenz zum Start von Annettes Comedyserie einberufen. Auf dem Weg dorthin erreicht Annette ein Anruf aus dem Heim. Ihre Mutter Gabriele hatte einen Zusammenbruch. Annette überlegt daraufhin, ob sie nun zu ihrer Mutter oder zur Pressekonferenz fahren soll. Am Ende trifft sie eine folgenschwere Entscheidung.
Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2025
12
