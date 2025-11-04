Frier & Fünfzig - ab 10.11. auf Joyn!Jetzt kostenlos streamen
Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage
Annette Frier wird 50. Sie ist mitten in den Wechseljahren. Ihr Mann Sascha verlässt sie für eine Jüngere. Ihre 20-jährige Tochter Jola macht sie bald zur Oma. Und ihre Rollenangebote lassen auch zu wünschen übrig. Als ihre Agentin Julia "Tanni" Tannhäuser ihr unterbreitet, dass sie in einer Komödie die Mutter ihrer eigenen Schwester Caro spielen soll, reicht es Annette. Sie setzt sich in den Kopf, eine Serie über Frauen in den Wechseljahren zu machen.
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2025
12
Copyrights:© BRAINPOOL TV GmbH
