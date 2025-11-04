Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage

Frier & Fünfzig - ab 10.11. auf Joyn!

SAT.1Staffel 1Folge 1
Frier & Fünfzig - ab 10.11. auf Joyn!

Frier & Fünfzig - ab 10.11. auf Joyn!Jetzt kostenlos streamen

Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage

Folge 1: Frier & Fünfzig - ab 10.11. auf Joyn!

1 Min.Ab 12

Annette Frier wird 50. Sie ist mitten in den Wechseljahren. Ihr Mann Sascha verlässt sie für eine Jüngere. Ihre 20-jährige Tochter Jola macht sie bald zur Oma. Und ihre Rollenangebote lassen auch zu wünschen übrig. Als ihre Agentin Julia "Tanni" Tannhäuser ihr unterbreitet, dass sie in einer Komödie die Mutter ihrer eigenen Schwester Caro spielen soll, reicht es Annette. Sie setzt sich in den Kopf, eine Serie über Frauen in den Wechseljahren zu machen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage
SAT.1
Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage

Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage

Alle 1 Staffeln und Folgen