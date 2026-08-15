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Frieren - Nach dem Ende der Reise

Es hätte nicht unbedingt Magie sein müssen ...

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 2vom 15.08.2026
Es hätte nicht unbedingt Magie sein müssen ...

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Frieren - Nach dem Ende der Reise

Folge 2: Es hätte nicht unbedingt Magie sein müssen ...

26 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Frieren unterrichtet Fern in den Grundlagen der Magie. Zeitgleich versucht sie, das Buch zu entschlüsseln, das Himmel ihr gegeben hat - bevor Heiter stirbt. Der alte Mann hat nur noch kurze Zeit zu leben und bittet Frieren, sich nach seinem Tod um Fern zu kümmern.

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