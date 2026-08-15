Frieren - Nach dem Ende der Reise
Folge 3: Tötungszauber
24 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Fern und Frieren kommen in der Handelsstadt Warm an. Die Frauen wollen dort ihre Vorräte für die weitere Reise auffüllen. Fern vermutet jedoch, dass die Elfe etwas vor ihr verbirgt, und folgt ihr heimlich. In einem Dorf treffen die beiden später auf einen alten Feind von Frieren, den sie erneut besiegen muss.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Frieren - Nach dem Ende der Reise
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Fantasie
Produktion:JP, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN