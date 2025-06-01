Fringe - Grenzfälle des FBI
Folge 21: Schöne neue Welt (1)
41 Min.Ab 12
Fälle von spontaner Selbstentzündung halten das Fringe-Team in Atem. Um den Geschehnissen auf die Spur zu kommen, ist Walter gezwungen, sich mit seiner schmerzvollen Vergangenheit auseinanderzusetzen. Unterdessen kommt es zum Showdown zwischen dem Fringe-Team und David Robert Jones - den Welten droht der Untergang ...
