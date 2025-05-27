Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Für alle Fälle Familie

Der Wille zählt

SAT.1Staffel 1Folge 61vom 27.05.2025
Der Wille zählt

Der Wille zähltJetzt kostenlos streamen

Für alle Fälle Familie

Folge 61: Der Wille zählt

45 Min.Folge vom 27.05.2025Ab 12

Jule erteilt Chris eine harte Abfuhr, nachdem er ihr betrunken eine Sprachnachricht geschickt hat, und rät ihm, erstmal seine Familienprobleme aufzuarbeiten. Daraufhin kramt Chris längst verdrängte Briefe seiner Mutter aus einem Versteck. Derweil müssen sich Theo und Lara nach ihrer gescheiterten Aktion, heimlich nach Südamerika zu flüchten, Kritik von der Familie anhören. Und als Laras Vater seine Tochter zurück aufs Internat schicken will, weigert diese sich plötzlich.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Für alle Fälle Familie
SAT.1
Für alle Fälle Familie

Für alle Fälle Familie

Alle 1 Staffeln und Folgen