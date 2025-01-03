Für alle Fälle Familie
Folge 70: Die Schuldfrage
45 Min.Ab 12
Vor Gericht will ein Bruder seiner Schwester ein Betretungsverbot für den Hof aussprechen, auf dem er die gemeinsamen Eltern pflegt. Doch welche Gründe stecken dahinter? Derweil wird Theo aufgrund seiner und Laras Fahrerflucht von schlechtem Gewissen geplagt und gesteht Chris, was sie getan haben. Chris reagiert zwar fassungslos, doch als Theo sich auch bei Marco stellen will, springt Chris plötzlich für die beiden ein.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Familie
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Fiction GmbH