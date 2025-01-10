Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Für alle Fälle Familie

Wiedergutmachung

SAT.1Staffel 1Folge 71
Wiedergutmachung

WiedergutmachungJetzt kostenlos streamen

Für alle Fälle Familie

Folge 71: Wiedergutmachung

45 Min.Ab 12

Lara und Theo bedanken sich bei Chris, der die Schuld für den Autounfall auf sich genommen hat. Sie bieten an, die Kosten für die Autoreparatur in Raten abzubezahlen - doch Chris hat eine bessere Idee, mit der er auch bei Jule punkten kann. Bella glaubt zunächst enttäuscht, dass Daniel wegen der Schreinerin Maja bleiben will. Doch dann erfährt sie von Katrin, dass ganz andere Gründe dahinter stecken. Gibt es vielleicht doch noch eine Zukunft für sie und Daniel?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Für alle Fälle Familie
SAT.1
Für alle Fälle Familie

Für alle Fälle Familie

Alle 1 Staffeln und Folgen