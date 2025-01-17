Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Für alle Fälle Familie

Das Wunder geschieht

SAT.1Staffel 1Folge 77
Das Wunder geschieht

Das Wunder geschiehtJetzt kostenlos streamen

Für alle Fälle Familie

Folge 77: Das Wunder geschieht

45 Min.Ab 12

Vor Gericht muss Maria zwischen den Geschwistern Hanna und Julian Maiwald vermitteln, die nach dem Tod ihres Vaters und dem Fund außergewöhnlicher Weinflaschen in schweren Konflikt geraten sind. Währenddessen verschlechtert sich Alains Zustand weiter, und Katrin fleht ihn unter Tränen an, für sie und ihr gemeinsames Baby zu kämpfen. Wir Alains Unterbewusstsein auf Katrin reagieren und ihrem Wunsch nachkommen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Für alle Fälle Familie
SAT.1
Für alle Fälle Familie

Für alle Fälle Familie

Alle 1 Staffeln und Folgen