Für alle Fälle Stefanie

Ein starkes Stück

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 21
Ein starkes Stück

Für alle Fälle Stefanie

Folge 21: Ein starkes Stück

47 Min.

Weil die Leiterin einer Tierpension am Schlüsselbein operiert werden muss, bringt sie einige Tiere mit in die Klinik. Das gefällt Oberarzt Dr. Stein gar nicht, doch die Schwestern tricksen ihn aus. Wesentlich schlimmer ist, dass Dr. Tennschert offensichtlich mit der Pharmaindustrie heimlich Geschäfte macht. Doch zunächst werden alle Probleme vom unerwarteten Tod der siebenjährigen Nicole überschattet. Das Mädchen war am Blinddarm operiert worden ...

