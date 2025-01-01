Für alle Fälle Stefanie
Folge 21: Ein starkes Stück
47 Min.
Weil die Leiterin einer Tierpension am Schlüsselbein operiert werden muss, bringt sie einige Tiere mit in die Klinik. Das gefällt Oberarzt Dr. Stein gar nicht, doch die Schwestern tricksen ihn aus. Wesentlich schlimmer ist, dass Dr. Tennschert offensichtlich mit der Pharmaindustrie heimlich Geschäfte macht. Doch zunächst werden alle Probleme vom unerwarteten Tod der siebenjährigen Nicole überschattet. Das Mädchen war am Blinddarm operiert worden ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH