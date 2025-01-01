Für alle Fälle Stefanie
Folge 22: Merkwürdige Verhältnisse
46 Min.
Im Luisenkrankenhaus geht es ziemlich fröhlich zu. Der Grund: Oma Schmalz feiert ihren 100. Geburtstag. Dabei stellt Schwester Stefanie irritiert fest, dass die alte Dame von ihren beiden jungen Betreuern Jan und Jossl materiell ausgenommen wird. Merkwürdig daran ist, dass Oma Schmalz nichts dagegen zu haben scheint ...
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
0
