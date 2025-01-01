Für alle Fälle Stefanie
Folge 23: Tanjas Geheimnis
46 Min.Ab 12
Als die 18-jährige Tanja Bergmann von einem Mann angesprochen wird, flüchtet sie panisch und stürzt. Die junge Frau wird in die Luisenklinik eingeliefert, wo Stephanie sofort bemerkt, dass das Mädchen vor irgendetwas riesige Angst hat. Meier-Liszt schlägt sich unterdessen mit der wohlhabenden Rentnerin Hedwig herum. Die Dame, die eine Kniegelenkspunktion braucht, macht dem Personal gehörig Ärger, indem sie vehement auf ihre Rechte als Privatpatientin pocht ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH