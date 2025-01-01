Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tanjas Geheimnis

SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 23
46 Min.Ab 12

Als die 18-jährige Tanja Bergmann von einem Mann angesprochen wird, flüchtet sie panisch und stürzt. Die junge Frau wird in die Luisenklinik eingeliefert, wo Stephanie sofort bemerkt, dass das Mädchen vor irgendetwas riesige Angst hat. Meier-Liszt schlägt sich unterdessen mit der wohlhabenden Rentnerin Hedwig herum. Die Dame, die eine Kniegelenkspunktion braucht, macht dem Personal gehörig Ärger, indem sie vehement auf ihre Rechte als Privatpatientin pocht ...

SAT.1 GOLD
