Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Für alle Fälle Stefanie

Nerventest

SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 27
Nerventest

NerventestJetzt kostenlos streamen

Für alle Fälle Stefanie

Folge 27: Nerventest

45 Min.Ab 12

Als sich Stefanie bei einer OP mit dem Skalpell verletzt, ahnt sie nicht, welch schlimme Konsequenzen dies nach sich zieht. Bei dem Patienten wird nämlich eine Geschlechtskrankheit diagnostiziert, die er sich in Afrika geholt hat. Es besteht die Möglichkeit, dass er auch mit HIV infiziert wurde und Stefanie sich nun angesteckt hat ... Prof. Friedländer hat dem Archäologen Prof. Mulser erlaubt, eine Mumie im CT des Krankenhauses zu untersuchen. Auch das hat ungeahnte Folgen ...

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Für alle Fälle Stefanie
SAT.1 GOLD
Für alle Fälle Stefanie

Für alle Fälle Stefanie

Alle 10 Staffeln und Folgen