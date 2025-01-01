Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 28
45 Min.Ab 12

Als Schwester Sarah wieder einmal Nachtdienst hat, wird ihr Bruder Karl von ein paar zwielichtigen Typen ins Krankenhaus gebracht. Karl wurde von Immo, dem Chef einer Drogendealer-Bande, brutal zusammengeschlagen, weil er ihm noch 6000 Euro schuldet. Sarah möchte ihrem Bruder unbedingt helfen, weiß aber nicht, wie sie das anstellen soll. Unterdessen erhält Stefanie Besuch von Christophs Frau. Als sie ihren Mann sieht, läuft sie geschockt davon und bricht zusammen ...

