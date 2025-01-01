Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Für alle Fälle Stefanie

Das Dilemma

SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 29
Das Dilemma

Das DilemmaJetzt kostenlos streamen

Für alle Fälle Stefanie

Folge 29: Das Dilemma

45 Min.Ab 12

Als Beatrice van Straaten mit Bauchschmerzen in die Klinik eingeliefert wird, ist es offensichtlich, dass es sich dabei um Nachwirkungen einer erst kürzlich durchgeführten Gebärmutter-Operation handelt. Dr. Stein stellt bei der Behandlung fest, dass der Darm der Frau bei der vorigen OP - durchgeführt von seinem guten Freund Prof. Schroth - an mehreren Stellen verletzt wurde ...

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Für alle Fälle Stefanie
SAT.1 GOLD
Für alle Fälle Stefanie

Für alle Fälle Stefanie

Alle 10 Staffeln und Folgen