Für alle Fälle Stefanie
Folge 37: Versprich mir, dass ich lebe
44 Min.Ab 12
Weil Dr. Meier-Liszt verletzungsbedingt eine Zeitlang ausfällt, muss Dr. Stein seinen Urlaub mit Tochter und Enkel absagen und für seinen Kollegen einspringen. Zu diesem Zeitpunkt ahnt er nicht, welch harter Schicksalsschlag ihn noch treffen soll. Als Stein gerade eine Operation durchführt, wird seine Tochter Jana ins Krankenhaus eingeliefert ...
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH