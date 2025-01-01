Für alle Fälle Stefanie
Folge 21: Sprung in die Kälte
47 Min.Ab 12
Feuerwehrmann Torsten will sich das Leben nehmen, weil ihn seine Frau verlassen hat. Als er, bereit zum Sprung, auf der Brücke steht, sieht er unter sich ein Boot mit fünf Betrunkenen. Plötzlich verlieren sie die Balance und stürzen ins Wasser. Daraufhin vergisst Torsten seine Selbstmordpläne ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH