Für alle Fälle Stefanie

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 21
47 Min.Ab 12

Feuerwehrmann Torsten will sich das Leben nehmen, weil ihn seine Frau verlassen hat. Als er, bereit zum Sprung, auf der Brücke steht, sieht er unter sich ein Boot mit fünf Betrunkenen. Plötzlich verlieren sie die Balance und stürzen ins Wasser. Daraufhin vergisst Torsten seine Selbstmordpläne ...

SAT.1 GOLD
