Für alle Fälle Stefanie

Kleine Träumerei

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 25
Kleine Träumerei

Kleine Träumerei

Für alle Fälle Stefanie

Folge 25: Kleine Träumerei

47 Min.Ab 12

Der 61-jährige Cleemann wollte sich mit seinem Freund eigentlich noch einen Lebenstraum erfüllen. Doch bedauerlicherweise kommt alles ganz anders: Cleemann wird mit einem Zuckerschock eingeliefert, Diagnose: "Periphäre arterielle Verschlusskrankheit". Es droht nicht nur eine Beinamputation, sondern zudem eine Bypass-Operation. Als er erfährt, wie krank er ist, flieht er aus dem Luisenkrankenhaus ...

