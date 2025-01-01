Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Für alle Fälle Stefanie

Apfelsinen aus Marokko

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 21
Apfelsinen aus Marokko

Apfelsinen aus MarokkoJetzt kostenlos streamen

Für alle Fälle Stefanie

Folge 21: Apfelsinen aus Marokko

47 Min.Ab 12

Händler Klamerski entdeckt in einer Orangenkiste von Fahrer Ziesel 200.000 Mark. Vor Schreck erleidet er eine Kolik und kommt in die Klinik. Als Ziesel ihn besucht, erzählt er von den Gangstern, die hinter ihm her sind. Sie hatten das Geld beim Bankraub gestohlen und in einer Kiste versteckt ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Für alle Fälle Stefanie
SAT.1 GOLD
Für alle Fälle Stefanie

Für alle Fälle Stefanie

Alle 10 Staffeln und Folgen