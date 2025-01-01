Zum Inhalt springenBarrierefrei
Für alle Fälle Stefanie

Zwei sind einer zu viel

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 24
Folge 24: Zwei sind einer zu viel

47 Min.Ab 12

Der 16-jährige Dominik leidet an einer Blutkrankheit und ist dringend auf eine Knochenmarkspende angewiesen. Erst jetzt erfährt der Teenager, dass sein Vater nicht tot ist, wie Mutter Miriam jahrelang behauptete. Im Krankenhaus lernt er Manfred und Gerd kennen, die zum Vaterschaftstest antreten ...

