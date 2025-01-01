Für alle Fälle Stefanie
Folge 24: Zwei sind einer zu viel
47 Min.Ab 12
Der 16-jährige Dominik leidet an einer Blutkrankheit und ist dringend auf eine Knochenmarkspende angewiesen. Erst jetzt erfährt der Teenager, dass sein Vater nicht tot ist, wie Mutter Miriam jahrelang behauptete. Im Krankenhaus lernt er Manfred und Gerd kennen, die zum Vaterschaftstest antreten ...
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH