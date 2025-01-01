Für alle Fälle Stefanie
Folge 31: Der Retter
Das Schwimmbad ist Schauplatz einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen Peer und Gerald. Plötzlich versinkt Gerald im Wasser - Peer zieht den Hilflosen aus dem Wasser. Im Krankenhaus stellt sich heraus, dass Gerald schwer herzkrank ist, er wird sofort operiert. An seinem Bett wacht Jule, die sich als seine Frau ausgibt, doch das ist gelogen: Gerald ist lediglich ihr Nachbar, der sich liebevoll um sie und ihren Sohn Maxim gekümmert hat, als ihr geschiedener Mann Peer verschwand.
