Für alle Fälle Stefanie
Folge 32: Einspruch
47 Min.Ab 12
Sylvia Sandhoff hat ein Gallenleiden, ist schwanger und erfährt zufällig, dass ihr Freund eine 19-jährige Tochter hat, die unerwartet auftaucht, ebenfalls schwanger ist und auch gleich bei ihm einziehen will. Doch damit nicht genug der Verwicklungen: Jeannette baut einen Unfall, verliert ihr Baby und wird mit Armbrüchen in Sylvias Zimmer einquartiert - mit fatalen Folgen ...
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
