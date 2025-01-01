Für alle Fälle Stefanie
Folge 35: Lange Schatten
47 Min.Ab 12
Nach einem Fenstersturz kann Grafiker Kerner seine Arme und Beine nicht bewegen. Schwester Elke kümmert sich um dessen Baby, ihr Patenkind Julia, das gerade seinen ersten Zahn bekommt. Indessen ist Kerners Zustand unverändert ernst. Der Gedanke an die Zukunft lässt ihn fast verzweifeln ...
Für alle Fälle Stefanie
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH