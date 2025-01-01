Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Für alle Fälle Stefanie

Lange Schatten

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 35
Lange Schatten

Lange SchattenJetzt kostenlos streamen

Für alle Fälle Stefanie

Folge 35: Lange Schatten

47 Min.Ab 12

Nach einem Fenstersturz kann Grafiker Kerner seine Arme und Beine nicht bewegen. Schwester Elke kümmert sich um dessen Baby, ihr Patenkind Julia, das gerade seinen ersten Zahn bekommt. Indessen ist Kerners Zustand unverändert ernst. Der Gedanke an die Zukunft lässt ihn fast verzweifeln ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Für alle Fälle Stefanie
SAT.1 GOLD
Für alle Fälle Stefanie

Für alle Fälle Stefanie

Alle 10 Staffeln und Folgen