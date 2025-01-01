Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Für alle Fälle Stefanie

Crashtest

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 37
Crashtest

CrashtestJetzt kostenlos streamen

Für alle Fälle Stefanie

Folge 37: Crashtest

47 Min.Ab 12

Dennis schleicht sich - trotz Verdachts auf Gehirnblutung - aus der Klinik, um seiner Clique bei einem Crashtest seinen Mut zu beweisen. Als Dennis' Schwester Fanny erfährt, dass eine sofortige Operation nötig ist, rast sie mit Stephanie zum Treff der jungen Leute ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Für alle Fälle Stefanie
SAT.1 GOLD
Für alle Fälle Stefanie

Für alle Fälle Stefanie

Alle 10 Staffeln und Folgen