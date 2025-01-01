Für alle Fälle Stefanie
Folge 21: Pasta und Prinzipien
47 Min.Ab 12
Hinter dem Rücken ihres sittenstrengen Vaters, des sizilianischen Restaurantbesitzers Vito Corelli, führt Luciana eine glückliche Beziehung mit ihrem Markus. Erst als sie wegen einer Thrombose ins Luisenkrankenhaus muss, erfährt Vito vom vorehelichen Treiben seiner Tochter. Erbost verlangt er von den jungen Leuten, nun schleunigst vor den Altar zu treten, aber Luciana fühlt sich mit ihren 17 Jahren noch viel zu jung für die Ehe. Sie bittet Stefanie um Rat ...
